Nel caos generale, causato dal black out, anche Manolas si è eclissato

Uno tira l’altro e l’errore commesso in difesa, si sa, resta impresso negli occhi di tutti. Un po’ più degli altri. E nella retroguardia azzurra di patatrac ce ne sono stati tanti. Contro l’Inter ha partecipato al “gioco al massacro” anche Manolas. Si è perso il greco, nonostante quella faccia da duro: la combinazione con Koulibaly non ha prodotti esaltanti serate e però poi s’è perduto anche da solo, in un episodio – uno clamoroso – e nel contesto d’una partita sporca per tutti là dietro, per Di Lorenzo, ingegnatosi da centrale dall’inizio, e per Meret, che resta un fenomeno e lo aveva pure dimostrato e che però ha opposto i guanti per parare un missile al quale ha lasciato anche le gambe spalancate.

Fonte: CdS