Ianicelli: “Il bilancio nel decennio della gestione De Laurentiis a mio giudizio è più che positivo. Parlano i risultati

Il collega e conduttore tv Peppe Iannicelli ha rilasciato oggi una lunga intervista in esclusiva per Casa Napoli:

Ianicelli si è soffermato sul match contro l’Inter, le problematiche della squadra, poi affrontare il discorso Champions.

Partiamo dalla partita di lunedì sera, il Napoli contro l’Inter ha perso, a questo punto le chiedo qual è il problema del Napoli secondo lei? Cosa manca a questa squadra?”Premesso che l’Inter è la capolista del campionato ed una delle formazioni più in forma del momento, il Napoli ha pagato a carissimo prezzo alcuni errori individuali. I singoli e l’intero collettivo hanno bisogno di ritrovare equilibrio, serenità e convinzione; fattori che le vicende degli ultimi mesi hanno profondamente turbato.”

Si pensava che il problema fosse il rapporto della squadra con Ancelotti cosa ne pensa Iannicelli in merito ? Gattuso può essere l’uomo giusto?“Sarebbe un errore attribuire il disastroso rendimento del Napoli in Campionato alla responsabilità di un solo uomo che sia Ancelotti, ADL o un calciatore. Tutti hanno commesso degli errori,tutti hanno delle gravi responsabilità per quanto è successo e continua a succedere in campo e fuori. In Casa Napoli ( per restare in tema con la vostra testata ) sono accadute cose molte gravi che non credo ci siano del tutto note ancora. Sarebbe troppo semplice e molto sbagliato pretendere di inviduare un solo capro espiatorio; un atteggiamento che ci allontanerebbe ulteriormente dalla diagnosi corretta e dalla cura necessaria”.

Cosa ne pensa Iannicelli della gestione di De Laurentiis, vi sono stati errori di mercato per lei nella sessione estiva? Gli acquisti sono stati mirati?”Per Aurelio De Laurentiis parlano i risultati. Nell’ultimo decennio il Napoli è stato di gran lungo il principale antagonista della Juventus e la seconda forza del calcio italiano conquistando peraltro stabilmente un posto in Europa a differenza di club come Inter, Milan, Roma. Il club ha bilanci sani ed in tutte le classifiche si colloca al top continentale. Dunque il bilancio della gestione De Laurentiis a mio giudizio è più che positivo. In questo ciclo temporale una stagione negativa può esser preventivata, ma il crollo così clamoroso è inconcepibile perchè comunque il Napoli ha un organico di altissimo livello, in linea potenziale di certo superiore a tutte le altre contendenti eccetto sicuramente la Juve e forse l’Inter. Eventuali lacune nella sessione estiva non possono dunque giustificare questa catastrofe in Campionato e come dimostra il rendimento Champions. Peraltro la stragrande maggioranza degli addetti ai lavori indicava il Napoli sul podio finale in sede di pronostico”.

Cosa si aspetta invece da questa sessione invernale di mercato Lobotka e Amrabat accostati insistentemente al Napoli lei cosa ne pensa?“Come dicevo il male del Napoli resta ancora oscuro. Nessuno di noi credo sappia esattamente cosa sia successo in questi ultimi mesi. Bisogna pertanto che tutte le componenti ( allenatore, società squadra) si assumano le proprie responsabilità per tentare di salvare il salvabile ed evitare guai peggiori. Dal punto di vista più squisitamente tecnico un trequartista ed un esterno difensivo mi sembrano le urgenze più evidenti”.