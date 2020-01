[VIDEO] Diego Demme giocatore del Lipsia col Napoli nel destino

Diego Demme, sta per diventare un nuovo giocatore del Napoli. Gli azzurri sembrano essere vicinissimi alla chiusura della trattativa col Lipsia per circa 20 milioni di euro. Il centrocampista tedesco classe ’91 arriverebbe per rinforzare la linea mediana azzurra, quest’anno in Bundesliga ha giocato 17 partite senza mai segnare, mentre in Champions League ha giocato 5 gare con una rete (nella vittoria 2-0 contro lo Zenit in Russia). Fino ad ora in Germania al Lipsia ha giocato 214 partite con 2 reti e 18 assist, mentre al Paderborn 07 ha giocato 61 volte con 2 assist, e all’Arminia Bielefeld 1 assist in 23 partite. E’ stato convocato dalla Germania nella sfida amichevole contro la Danimarca del 6 giugno 2017 senza giocare un minuto. Mentre l’esordio con la nazionale tedesca quattro giorni dopo (10 giugno 2017) per 14′ contro San Marino (gara finita 7-0 per la Germania).

La sua posizione preferita è quella di mediano, quindi non sarebbe il regista alla Jorginho. Giocatore di personalità, corsa e qualità al servizio del centrocampo del Napoli. Il suo promo goal in Bundesliga è arrivato il 15 aprile 2017 nella sfida casalinga del Lipsia Alla Red Bull Arena contro il Friburgo vinta 4-0 (la rete al 90′ del poker è proprio quella di Demme), rete che gli è costata un dente. Infatti nel tentativo di colpire la sfera di testa in mischia ha ricevuto un calcione (involontario) in faccia da Nicolas Höfler.

L’Italia, ma soprattutto Napoli, erano nel suo destino. Il papà Enzo lo ha chiamato Diego proprio in onere del Pibe de Oro. Motivo per cui, viste le sue origini italiane, non avrà problemi a imparare subito la lingua.

PRIMO GOAL IN CHAMPIONS LEAGUE

PRIMO GOAL IN BUNDESLIGA