Da Iodice a Sannino, lo spettacolo è tutto con Insigne

Una maglia che pesa, i fischi, le critiche. Gattuso si è schierato con Insigne e lo fa anche il mondo dello spettacolo partenopeo. Comico scatenato e tifoso appassionato, Peppe Iodice si espone: «Sono d’accordo con Gattuso. Gli voglio dare una mano pure io. Rino c’amma fa’? Vogliamo andare a Frattamaggiore insieme? Secondo me Gattuso deve fare a Lorenzo na trasfusione di cazzimma costruttiva e imprimergli quella strafottenza che permetterebbe di otturarsi le orecchie e giocare come sa. Gattuso è il maestro migliore possibile per Insigne. Un docente di terronitá vincente». A breve nel musical su Carosone, il cantante Andrea Sannino aggiunge: «Il tecnico fa bene a provare ad alleggerirgli la pressione, che fa brutti scherzi. Per i tifosi Insigne rappresenta l’appartenenza ma anche l’espressione della loro frustrazione. Il popolo si aspetta sempre il massimo da Lorenzo, che ha un talento incredibile e va preservato dalle critiche».

CdS