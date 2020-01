Bruscolotti attacca Ancelotti: “Ha preso in giro tutti!”

A Campania Sport, in onda su Canale 21, Beppe Bruscolotti attacca pesantemente Carlo Ancelotti: “Il responsabile di tutto questo disastro è stato Carlo Ancelotti! È inammissibile che un allenatore vincente come lui dica certe cose, faccia quello che ha fatto e poi vada via in un certo modo. La sua ultima conferenza stampa mi ha fatto male. Ci ha preso in giro! Diceva sempre che Napoli è bella ma il suo comportamento è stato inaccettabile. E c’è gente che ancora lo sponsorizza… Quel che ha fatto qui è stato vergognoso. Non si può prendere in giro un’intera città in questo modo. Dopo le sue parole tutti i napoletani si aspettavano qualcosa di diverso. Io avevo le mie paure e alla fine si sono avverate”