DIFESA – Luperto fa sorridere Gattuso, Koulibaly last minute per l’Inter

Il Napoli ieri mattina ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno, il primo del 2020 in vista della sfida contro l’Inter di Antonio Conte. Per il tecnico Gennaro Gattuso, notizie altalenanti dall’infermeria, soprattutto per il capitolo difesa. Le pagine odierne del CdS, in modo particolare, aggiornano su Luperto, Maksimovic e Koulibaly. Sul difensore classe ’96 le notizie sono buone, si è allenato per tutta la seduta in gruppo, quindi ci sarà al fianco di Manolas. Per Koulibaly e Maksimovic ancora terapie, ma con situazioni differenti. Per il senegalese forse potrebbe esserci un recupero last-minute, mentre per il serbo quasi difficile il suo impiego contro i nerazzurri. Infine la formazione verrà decisa già oggi dove si capirà la condizione psico-fisica da mandare in campo contro una delle capolista del campionato, in fondo 4 giorni sono sufficienti per affrontare al meglio l’Inter.

La Redazione