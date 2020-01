Il Napoli lavora sul mercato in uscita, il 2 gennaio si apre ufficialmente la finestra invernale. Tonelli, Younes, Gaetano e Ciciretti cercano squadra. L’ex Benevento potrebbe aver trovato la soluzione ideale, il Perugia ha messo gli occhi su di lui. Gli umbri sono all’8° posto e hanno l’obiettivo di raggiungere i play–off, motivo per cui Ciciretti sarebbe un innesto di valore per la cadetteria.