Quagliarella, Esposito, Immobile: ce ne parla Antonio Di Natale

Dalla sua lunga intervista rilasciata a il Mattino, Di Natale si esprime sui suoi concittadini:

Si aspettava un Quagliarella così performante anche se non più giovanissimo?

«Fabio è un giocatore importante e ha dimostrato negli anni di essere un grande attaccante. Poi quest’anno non sta andando al massimo ma ci può stare, l’età passa per tutti. Ma sono convinto che se dovesse tornare a star bene non ce ne sarà per nessuno».

Nemmeno per Immobile?

«Ciro è un tipo di attaccante diverso da me o da Quagliarella. Ciro guarda l’area di rigore e si butta molto dentro. Mi fa piacere che stia dimostrando di essere un grande giocatore».

In queste ultime settimane si parla tanto anche del baby Sebastiano Esposito, anche lui napoletano.

«Lo conosco da un po’ perché ho una scuola calcio a Udine e spesso lavoriamo anche con l’Inter. Credo sia un grandissimo talento. Ma è giovane e deve fare un percorso poco alla volta. Per ora deve stare deve stare con i piedi per terra, perché le qualità non gli mancano». Fonte: Il Mattino