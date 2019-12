Calemme: “Nell’affare Lobotka potrebbe esserci l’inserimento di Younes”

Oggi, su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista AS, ecco le sue parole: “Lobotka? E’ il vertice basso che il Napoli cerca. La trattativa è meno semplice di quello che sembra, nonostante la posizione bassa di classifica del Celta. Il presidente del Celta non è uno facile con cui trattare e con l’inserimento di Younes l’affare potrebbe farsi. Mertens-Atletico Madrid? Nel caso in cui Cavani non arrivasse all’Atletico, Mertens può essere un’ opzione, ma è solo una voce. Callejòn? Dopo l’arrivo di Gattuso, c’è stato un incontro in cui si è arrivati alla concluione che Callejòn vuole restare, ma bisogna trovare un accordo. Gennaio? E ‘ un mese impegnativo per Gattuso e fare punti sarà difficile, bisogna avere pazienza e giorni di lavoro per avere un Napoli guardabile.”