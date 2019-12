Martino: “Il Napoli con un buon girone di ritorno può arrivare al quinto posto”

Oggi, su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Martino, giornalista e radiocronista, ecco le sue parole: “Lobotka? Il Napoli lo ha puntato anche perchè serve un giocatore con le sue caratteristiche. E’ un giocatore completo e darà un apporto in più al centrocampo del Napoli. Haaland? Il Borussia Dortmund è una delle grandi realtà della Bundesliga e ha investito su di lui perchè fa parte della filosofia dei gialloneri, cioè la compravendita. Callejòn? Ha un cuore d’oro, anche se sembra freddo e distaccato e per il rinnovo non ci sono grandi novità, però la volontà del giocatore dovrebbe esser quella di restare. Il Napoli con un buon girone di ritorno può arrivare al quinto o sesto posto. Esterno sinistro? Dipende da chi andrà via. Younes sembra essere sul piede di partenza, così come Ghoulam. Scambio Hysaj-De Sciglio? Non credo serva al Napoli e creedo sia solo una voce