Il 2019 della Juve è finito male, ma nel 2020 i bianconeri dovranno reagire

LA CONFERMA

Ok, la sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana della settimana scorsa contro la Lazio di Simone Inzaghi brucia ancora, ma ci sono pochi dubbi su quella che è stata la protagonista della passata stagione. La Juventus si è confermata padrona incontrastata del campionato di Serie A, andando a vincere comodamente il suo ottavo scudetto di fila (il quinto e ultimo consecutivo della gestione Allegri). Chiuderà anche il 2019 al primo posto della classifica, seppur questa volta s i trovi a condividere la piazza con l’Inter che dopo l’arrivo di Antonio Conte in panchina e un mercato decisamente importante è la vera antagonista dei bianconeri verso lo scudetto del 2020.

Anche per la Juventus il 2019 è stato all’insegna del cambio di guida tecnica. Dopo l’ennesima vittoria in serie A, infatti, Massimiliano Allegri ha lasciato il suo posto a Maurizio Sarri, arrivato in estate per guidare Cristiano Ronaldo e compagni. A proposito: il 2019 è stato anche il primo anno completo dell’asso portoghese in Serie A, il primo per lui senza Champions dopo i tre successi consecutivi con il Real Madrid. Ci proverà nuovamente nel 2020 visto che la Champions è il suo giardino di casa e che l’urna di Nyon ha consegnato ai bianco-neri un ottavo di finale decisamente alla portata con la doppia sfida ai francesi del Lione.

Fonte: Il Mattino