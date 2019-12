La Lazio è la squadra italiana più vincente: Il miracolo di Simone Inzaghi

LA REGINA DI COPPE

L’ultima coppa sollevata da una squadra italiana nel 2019 è stata la Supercoppa in Arabia Saudita. Per la seconda volta nell’anno le braccia al cielo sono state quelle dei ragazzi con la maglia biancoceleste. Lazio regina di coppe nel 2019 con la conquista prima della Coppa Italia (contro l’Atalanta) e poi della Supercoppa (contro la Juventus). Alle spalle di questi due gran-di successi c’è la mano tutt’altro che invisibile di Simone Inzaghi, il più piccolo dei due fratelli (l’altro sta chiudendo, Pippo, alla grande il 2019 da padrone della serie B con il Benevento). Il lavoro dell’allenatore della Lazio è stato accorto e accurato, ha scelto al meglio gli interpreti per la sua squadra e raramente ha sbagliato le mosse.

Ha portato a casa due coppe senza però andare mai a discapito del bel gioco. Sì, perché questa Lazio vince e convince. Immobile è un cecchino infallibile sotto porta, Luis Alberto disegna calcio sulla trequarti. Milinkovic Savic ha raggiungo il giusto grado di maturità e Acerbi è l’uomo perfetto per blindare la difesa. In estate è arrivato anche Lazzari per mettere muscoli e ossigeno sulla corsia di destra, mentre Correa e Lucas Leiva in un anno sono diventati leader di una squadra che era già ben collaudata Ora anche i sogni scudetto (dopo il recupero col Verona la Lazio potrebbe essere a meno 3 dalla coppia di testa) non sembrano poi così proibitivi.

Fonte: Il Mattino