Il Marsiglia non demorde per Ghoulam. Il Napoli però dovrà abbassare le pretese

Il Marsiglia vuole Faouzi Ghoulam, e non molla la presa, ha bisogno di un rinforzo in quel settore del campo. Secondo Foot Sur, servirà però anche l’aiuto del Napoli in questo potenziale affare, visti i costi dell’operazione e dell’ingaggio del calciatore algerino. Il ruolo di Jorge Mendes, agente di Ghoulam, diventa quindi fondamentale nei prossimi giorni per provare ad avvicinare le parti in causa. IlMattino.it