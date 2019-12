Lucariello: “Non mi fido di De Laurentiis dal punto di vista tecnico”

Nel suo editoriale sul quotidiano Il Roma, Lucariello tocca anche l’argomento presidente. Gli viene chiesto:

Mertens e Callejon più fuori che dentro il prossimo anno. Cosa farebbe al posto di De Laurentiis?«C’è troppa confusione. Mi metto nei panni dei giocatori: se sono un giocatore valido e vado a guadagnare cifre importanti altrove, perché devo essere offeso per questo? Sono un professionista. È la fine del mondo. Come è la fine del mondo un giocatore come Mertens, che riesce a risolvere una partita anche partendo dalla panchina. A Napoli vedo tante persone incompetenti, a partire dal presidente. È bravissimo in altre cose, nell’amministrazione, ha fatto partire lui il discorso dei diritti d’immagine, gliene va dato atto. Ma non mi posso fidare del piano tecnico di De Laurentiis».