Alvino: “In bocca al lupo ad Ancelotti, sul mercato azzurro…”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli a proposito del momento azzurro e del cambio di panchina: “Prima di iniziare a parlare del Napoli voglio fare il mio in bocca al lupo a Carlo Ancelotti. Il coach di Reggiolo ha iniziato con un suo successo la sua nuova avventura in Premier League con l’Everton (ha battuto il Burnley, ndr). Mi auguro che possa fare bene. Il Napoli è alla ricerca di un classico play sul mercato anche perché Allan, Piotr Zielinski e Fabian Ruiz hanno dimostrato di avere caratteristiche diverse, non possono ricoprire il ruolo di regista. Faouzi Ghoulam a gennaio potrebbe andare via, in Francia. I partenopei potrebbero decidere di sostituirlo. Il Napoli è obbligato a fare una operazione di mercato: quella di acquistare un regista. Gattuso ne ha bisogno per il suo 4-3-3″.