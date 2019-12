Cambia l’offerta di Elliot per Zlatan Ibrahimovic: Lo svedese si avvicina!

Zlatan Ibrahimovic è a un passo dal ritorno al Milan. Il gigante svedese dovrebbe essere il primo acquisto della campagna invernale milanista. Addirittura sarebbe atteso a Milanello per la ripresa degli allenamenti previsti per il 30 dicembre. Il bruttissimo KO contro l’Atalanta ha accelerato la trattativa, al Milan manca un giocatore di carisma e personalità e Ibra è uno dei giocatori più carismatici del mondo. L’offerta formulata da Ellito è: 3 milioni di euro per 6 mesi con rinnovo per una stagione a 6. La stessa di un mese fa, ma quello che è cambiato è la condizione del rinnovo. Non più vincolata solo alla qualificazione in Champions League (diventata una vera e propria chimera), ma soprattutto alle prestazioni individuali (presenze e goal).