Calciomercato Napoli – Rinforzare non solo il centrocampo. Ricardo Rodriguez si può fare

Il Napoli ha bisogno di un rinforzo immediato a centrocampo, come è emerso da tutte le ultime partite giocate. Ma l’emergenza non è solo lì, infatti Giuntoli sta cercando di portare in azzurro anche un laterale, per far rifiatare Mario Rui. Il Napoli ha sul taccuino il nome di Ricardo Rodriguez, che al Milan ormai vive da separato in casa, e che ha il Fenerbahce tra i pretendenti più convinti: è una questione di scelte e anche di proposte, anche se la stagione dello svizzero (appena cinque presenze, meno di quattrocento minuti effettivi giocati) induce a riflettere. Poi c’è Domagoj Bradaric, ha solo venti anni e li ha appena compiuti, si è fatto le ossa nel Lilla , non in una squadra qualsiasi, è nato in un Paese che sforna talenti come la Croazia, e resta lì, come una dolcissima tentazione. Fonte CdS