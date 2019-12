L’approfondimento di R. Muni: “Portici, gol e commozione”

Il Portici ha chiuso il 2019 con una vittoria, la terza dell’era Mattiacci, che proietta la squadra vesuviana verso la parte sinistra della classifica. L’avversario era il Sassari Latte Dolce, compagine sarda che staziona nelle parti nobili della classifica, in piena zona playoff. L’ultima gara ufficiale dell’anno che sta per terminare, nonché giro di boa del campionato di serie D, è stata disputata in un clima surreale. Purtroppo, l’addetto stampa del Portici, Luca Alvieri, è scomparso in giovanissima età. Portici ed il Portici hanno vinto per lui, in un clima di grandissima commozione e, come ribadito in un comunicato ufficiale, niente sarà più come prima. Al triplice fischio, squadra e pubblico di casa hanno stretto con un caloroso abbraccio la famiglia Alvieri. Una doppietta di Coratella ed il ritorno al gol del bomber Improta, hanno sancito la vittoria della squadra porticese. Un successo che permette al Portici di approdare al girone di ritorno con relativa tranquillità, mettendo definitivamente fine alla crisi che aveva portato la squadra azzurra in piena zona playout. Alla ripresa del torneo, i ragazzi di Alessandro Mattiacci giocheranno nuovamente in casa. Ospite allo stadio San Ciro sarà il Cassino, avversario alla ricerca di punti per la rincorsa ad una delle quattro piazze che danno accesso agli spareggi promozione. Siamo certi che troveranno di fronte un Portici completamente rigenerato dalla nuova guida tecnica, che vorrà iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno, anche per il caro Luca.

a cura Riccardo Muni