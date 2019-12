CdS Campania – “TORREIRA ALLO SPRINT”. Il Napoli tratta con l’Arsenal

Per il Napoli c’è un vuoto da colmare, è un buco nero nel quale sono sparite le idee.A giugno 2018, mica una vita fa, nel Napoli c’erano due identità simili eppure diverse, Jorginho e Diawara, la sintesi perfetta o quasi per sentirsi al riparo da qualsiasi refolo centrale racchiusa in una parola sola: regista. E quindi sarà almeno indispensabile individuare l’uomo giusto da inserire in questo copione, qualcuno che detti le battute e scandisca il ritmo, uno che somigli più a Torreira, insomma, ma che poi eventualmente abbia qualcosa anche di Lobotka, di Tonali, di Berg o di Soumaré .Torreira non costa meno di trenta milioni di euro, cifra che il Napoli non è disposto ad investire adesso: si parte dalla volontà di ragionare sul prestito, per poi riparlarne serenamente e compiutamente a giugno prossimo, quando ognuno – Arsenal compreso – avrà ben chiaro quale sia il proprio destino e come doverlo affrontare in mezzo al campo. Fonte: Cds