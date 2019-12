Il Mattino vota in centrocampo: due top e flop e un superflop

ALLAN 6,5 Un lancio millimetrico per Callejon, un gol fatto e un altro sfiorato. La sua partita è un crescendo. Parte al piccolo trotto, poi indovina il taglio e giusto e segna il pari. Potrebbe anche concedere il bis sugli sviluppi di un bello scambio con Callejon, ma Pegolo salva tutto con un’uscita decisiva.

FABIAN RUIZ 4 Altro giro, altro ruolo, altra corsa…a vuoto. Con la maglia azzurra numero 8 continua ad aggirarsi il fantasma del giocatore capace di trascinare la nazionale spagnola Under 21 sul tetto d’Europa. Si fa oramai fatica a trovare gli aggettivi giusto per definire in negativo la sua prestazione. Non ne indovina una.

ZIELINSKI 5,5 Non tira, non salta l’uomo, non indovina un passaggio, non copre. La sua gara è un susseguirsi di negazioni. Mezzala che si propone poco, ma che che aiuta ancor meno in fase difensivo. Se Fabian piange, Zielinski non ride. Almeno è suo il passaggio decisivo che innesca il pari di Allan nella ripresa.

CALLEJON 6 Come tutto l’attacco azzurro, la sua partita è a due facce. Nel primo tempo è assolutamente assente, nella ripresa è protagonista. Scuote la traversa con una conclusione da posizione molto favorevole, poi impegna Pegolo da due metri e infine segna (di faccia) un gol annullato solo al Var per fuorigioco millimetrico.

