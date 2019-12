Gattuso suona la carica: le parole del mister alla partenza

Manca come l’aria la vittoria al Napoli. E chi vive di calcio sa che solo i successi cacciano via dubbi, ansie ed incertezze. L’ultima gara dell’ anno vedrà la prima trasferta di Rino Gattuso sulla panchina degli azzurri. Il tecnico ex rossonero, prima della partenza per l’Emilia Romagna, ha provato a caricare la squadra in vista del match col Sassuolo. “Per piacere, lasciate stare la classifica, non la guardiamo, andiamo avanti partita per partita”. Il Napoli non vince in campionato dal 2 a 0 contro il Verona, partita giocata in casa e vinta grazie alla doppietta di Milik. Questa sera contro i neroverdi i partenopei sperano di poter chiudere il 2019 con un trionfo, conquistando i primi tre punti dell’era Gattuso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.