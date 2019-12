Ancelotti avrebbe chiesto due calciatori azzurri per rinforzare l’Everton

L’avventura di Carlo Ancleotti alla guida dell’Everton sta per iniziare. Il tecnico, esonerato dal Napoli, è tornato subito su una panchina. Per Carletto è un ritorno in Premier League, visto che ha già allenato il Chelsea (2009-2011). I Toffes sono quindicesimi a quota 19 punti, in piena lotta salvezza, motivo per cui il compito di Ancelotti dovrà essere quello di portare alla salvezza tranquilla la società inglese per poi programmare il mercato in vista della prossima stagione. Nonostante la brutta classifica l’Everton gode di una possibilità di spesa molto alta sul mercato, come tutte le squadre inglesi. Tra le richieste del neo tecnico ce ne sarebbero 2 provenienti da Napoli: Zielinski e Koulibaly.