Serie B: Bene Juve Stabia, Crotone e Perugia, pari nel derby veneto

Sabato 21 dicembre ore 15:00

Cittadella-Chievo 1-1 Cotali (CI) aut. 31′, Vignato (CH) 61′

Crotone-Livorno 2-1 Marras (L) 12′, Cuomo (C) 23′, Crociata (C) 26′

Empoli-Salernitana 1-1 Lombardi (S) 38′, La Gumina (E) 45’+1′

Juve Stabia-Venezia 2-0 Bifulco (J) 1′, Forte (J) 62′

Perugia-Entella 2-0 Capone (P) 61′, Iemmello (P) 94′

Cittadella-Chievo. La prima occasione arriva al 15′ col siluro dal limite di D’Urso sul quale Nardi si supera in tuffo. Al 31′ il match si sblocca con la sfortunata autorete di Cotali che beffa il proprio portiere per l’1-0 del Citta. Nel finale di tempo non arriva la reazione clivense così al duplice fischio si va a riposo col vantaggio dei padroni di casa. Nel secondo tempo Bussaglia controlla dal limite e calcia a fil di palo ma Nardi in volo respinge sul palo. Al 61′ arriva il pareggio del Chievo con Vignato che in velocità supera due avversari e col destro lascia partire un diagonale perfetto. All’85’ Diaw cerca uno spettacolare colpo di tacco al volo sfiorando il palo così al triplice fischio il derby veneto termina in parità.

Crotone-Livorno. Al 12′ si sblocca la contesa col destro vincente di Marras che trafigge Cordaz con una pregevole rasoiata. Al 23′ arriva il pareggio pitagorico col colpo di testa ravvicinato di Cuomo dopo l’assist di Simy sugli sviluppi di un piazzato. Passano 3 minuti e il Crotone ribalta la sfida con un bellissimo destro a giro di Crociata da posizione defilata. Nel finale di tempo i livornesi sfiorano il pareggio col tiro al volo di Mazzeo così si va a riposo sul 2-1 calabrese. Nella ripresa Marras cerca la doppietta dall’interno dell’area ma Cordaz con i piede salva i suoi, col passare dei minuti i rossoblu provano ad addormentare la sfida amministrando il possesso palla. Nel finale Vido cerca il destro a giro trovando pronto Plizzari alla respinta così al triplice fischio il Crotone conquista i 3 punti.

Empoli-Salernitana. La prima occasione arriva al 9′ con Gondo che si invola verso la porta e calcia ma Brignoli respinge in tuffo. Al 26′ Frattesi serve alla perfezione La Gumina sul secondo palo ma Migliorini si dimostra provvidenziale in ripiegamento difensivo. Al 38′ i campani sbloccano il punteggio con un diagonale strepitoso di Lombardi sull’assist di Gondo. Nel finale di tempo arriva il pareggio empolese con La Gumina che scambia la sfera con Bajrami e lascia partire un tiro imparabile per l’1-1 che chiude la prima frazione. Nella ripresa Mancuso si fionda su un pallone vagante e calcia col destro ma Micai si dimostra provvidenziale in tuffo, col passare dei minuti entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose così al triplice fischio la sfida termina 1-1.

Juve Stabia-Venezia. Passano appena 10 secondi di gioco e Bifulco sblocca il punteggio con un perfetto colpo di testa. Al 10′ Bocalon sfiora il pareggio con un’incornata a lato di pochissimo. Col passare dei minuti l’intensità cala e per vedere un’occasione degna id nota dobbiamo aspettare il 33′ con l’ennesimo colpo di testa di Bocalon respinto da Russo, nel finale di tempo non arriva la reazione lagunare così si va a riposo sull’1-0 delle vespe. Nel secondo tempo Bocalon colpisce il palo da due passi a portiere battuto. Al 62′ arriva il raddoppio campano col mancino di Forte che sguscia via in area e trafigge Lezzerini. Al 78′ Bifulco cerca la doppietta e calcia sul fondo non di molto dopo essere scattato sul filo del fuorigioco. Nel finale non arriva al reazione veneziana così al triplice fischio le vespe conquistano i 3 punti.

Perugia-Entella. La prima occasione arriva al 14′ col siluro dal limite di Iemmello a alto di un soffio. Passano 5 minuti e l’attaccante di casa ci riprova con un’altra conclusione di potenza alta di pochissimo. Al 30′ Capone cerca il goal da distanza ravvicinata ma Contini in tuffo si dimostra provvidenziale. Passano 2 minuti e Buonaiuto dal limite calcia colpendo la traversa così si va a riposo ancora fermi sullo 0-0. Nei secondi 45 minuti Iemmello calcia di potenza dai 25 metri ma Contini si distende e respinge in corner. Al 61′ Capone controlla in area e calcia nell’angolino per l’1-0 perugino. Al 65′ Buonaiuto calcia a giro dal limite centrando in pieno il palo. Nel finale l’Entella resta in 10 per l’espulsione di De Luca così arriva il raddoppio umbro con Iemmello che in contropiede chiude la contesa sul definiti 2-0.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 37-Pordenone 28-Frosinone 26-Perugia 26-Cittadella 26-Crotone 25-Chievo 25-Entella 25-Ascoli 24–Pisa 23-Salernitana 23-Empoli 22-Pescara 21–Spezia 20*-Cremonese 20*-Juve Stabia 20-Venezia 19-Cosenza 14–Trapani 13-Livorno 11

*Una gara da recuperare