Chiariello:”La Lazio è stata sempre dietro, ma nelle Coppe ha vinto di più”

Le parole di Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo sulla sfida di Supercoppa tra Lazio e Juventus:

“Non è una sfida tradizionale quella tra Juventus e Lazio. Lo è certamente Juventus – Inter, il derby d’Italia per lo scudetto. Va dato atto a Lotito, più di De Laurentiis, con un monte ingaggi superiore, budget superiore, riprendendolo dai debiti. Lotito vince più di De Laurentiis: in campionato non c’è confronto, perché la Lazio è stata sempre dietro, ma nelle Coppe ha vinto di più. Non è affatto scontato che la Juve si porti a casa la Supercoppa. Lotito si sta rivelando un grande dirigente sportivo”.