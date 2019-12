Come riportato dal sito “Gonfia La rete”, in casa Napoli sembra essere tornato un clima più disteso tra società e calciatori.Infatti De Laurentiis ha pagato gli stipendi di ottobre e novembre ,comprensivi di diritti d’immagine e come pattuito i premi per la qualificazione agli ottavi di Champions League.La questione delle multe comunque non cesserà in quanto si attende la nomina del presidente del Collegio Arbitrale .