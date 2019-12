A Parigi non ha impressionato, spunta l’ipotesi Paredes

Qualcosa, o meglio, qualcuno a centrocampo, al Napoli, manca. C’è una lista di nomi attraverso la quale si prova a prendere il profilo giusto per rinforzare la mediana azzurra. Qui, c’è anche il nome dell’argentino Leandro Paredes, ex Roma in forza al PSG. Su La Repubblica si legge che il ragazzo non abbia impressionato particolarmente dirigenti e tifosi parigini, di conseguenza non ci si opporrebbe ad una eventuale cessione già a partire da gennaio. E, avendo già giocato in Italia, per ADL sarebbe appetibile. Ci sarebbero da valutare un paio di cose: Paredes ha un ingaggio decisamente alto per gli standard azzurri e, peraltro, il calciatore piace da tempo anche alla Juventus. Il preferito azzurro sembra restare Torreira, ma il mercato, si sa, è imprevedibile…