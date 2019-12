R.N.V. – W. Pettinati (dir. calciodonne.it): “Ottimo inizio di stagione per l’Empoli Ladies e il Napoli femminile”

Lunedì sera a Radio Nuova Vomero, nel corso del programma “Calcio Sprint”, condotto da Pino e Alessandro Sacco è intervenuto il direttore di calciodonne.it Walter Pettinati. “Il calcio femminile? In queste settimane ho letto di un possibile passaggio al professionismo la prossima stagione, invece non è vero, anzi siamo molto lontani da questo importante passaggio. Spesso i titoli di giornali portano a sviare, ma il mio timore è che ci vorrà ancora molto tempo. Sul campionato dico che la Juventus al momento sta facendo il vuoto, dietro c’è la Fiorentina, che non sempre è costante nel rendimento. Ad esempio sul piano del gioco l’A.s. Roma mi piace e anche tanto, complimenti a mister Bavagnoli che alla distanza mi ha smentendo, visto che all’inizio ero molto scettico. L’Empoli Ladies? Devo fare i complimenti al loro allenatore Alessandro Pistolesi, la squadra gioca bene e non mi aspettavo che stesse lì in classifica. Per quanto riguarda il Napoli femminile, toccate ferro, ma la squadra ha tutti i mezzi per salire in serie A. La società azzurra ha costruito un’ottima squadra ed è allenata molto bene da mister Marino che conosce alla perfezione l’ambiente. Una volta salita in massima serie, penso che debba fare una squadra con elementi diversi, perchè le avversarie saranno ancora più forti e mi auguro in un impianto importante per giocare le partite di alto livello”.

La Redazione