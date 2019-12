Ore 20.00, ultimo appuntamento dell’ anno con “Donne nel pallone”

In quest’ultima puntata del 2019, il salotto rosa del calcio campano si popolerà di tutto lo staff di “Donne Nel Pallone”. Una puntata ‘special’ per augurare agli spettatori un sereno Natale. In studio, oltre alla conduttrice Sonia Sodano, l’opinionista fissa Gabriella Calabrese de Ilnapolionline, la giornalista Vittoria Biancardi, responsabile della pagina dedicata allo sport in rosa e la giornalista Adele Monaco, nonché capo ufficio stampa del programma, la cantante e modella Carla Maddaloni, testimonial della quinta edizione e Raffaella Aloisi storica lettrice al desk. Nel corso della serata spazio alle cose più importanti accadute in questa prima parte della 5° edizione di “Donne nel Pallone”, con tante sorprese e gli auguri di Natale di personaggi del mondo dello sport (e non solo) come l’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, l’ex calciatore del Napoli Salvatore Aronica, la calciatrice del Bari, Maria Grazia Balbi, l’attore partenopeo Benedetto Casillo, l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello e tanti altri.

Come sempre tanti saranno gli argomenti di discussione.

Parleremo della gara valevole per la sedicesima giornata di Serie A, che il Napoli ha disputato allo Stadio San Paolo contro il Parma, finita 1-2 in favore della squadra emiliana. Un esordio amaro per Rino Gattuso che, però subito dopo la sconfitta, si è rimesso a lavoro: il Napoli, in quel di Castel Volturno, ha proseguito l’allenamento concedendosi una piccola pausa solo per la consueta cena di Natale organizzata dalla Società. Commenteremo, inoltre, i sorteggi della Champions League durante i quali dall’urna di Nyon, il Napoli ha pescato il Barcellona. In particolare, sotto la lente d’ingrandimento finirà il futuro della squadra partenopea in vista del mercato di gennaio e delle prospettive del 2020, analizzando con attenzione questa prima parte di campionato: cosa ha funzionato e cosa non è andato, quali errori sono stati commessi, come rimediare?

Per quanto riguarda il calcio femminile, andremo a vedere i risultati delle ultime partite del 2019 della Serie A, che vedono la Juventus campione d’inverno, nonché della ripartenza del campionato con le prossime gare che si svolgeranno dall’11 gennaio. Per quanto riguarda la Serie B un’attenzione particolare andrà al momento assolutamente positivo che sta vivendo il Napoli Femminile che tornerà in campo il 5 gennaio contro la Roma.

