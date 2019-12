LIVE COPPA ITALIA PRIMAVERA – Roma-Napoli 3-1, tiro-cross di D’Orazio, esce Daniele dal campo

Premere f5 per gli aggiornamenti

73′ – Doppio cambio nel Napoli. Escono D’Amato e Zedadka ed entrano Marrazzo e Cavallo

71′ – Scatto in avanti di Vianni che entra in area e passa all’indietro, salva Trasciani in extremis

69′ – Nel Napoli esce Daniele ed entra Idasiak

68′ – Doppio cambio nella Roma. Escono Ndiaye e Estrella ed entrano Buttaro e Tall

66′ – Terza rete della Roma, tiro-cross di D’Orazio che sorprende Daniele e la palla va in rete. In occasione della marcatura il portiere azzurro sbatte sul palo e i medici gli mettono un collare.

65′ – Cartellino giallo ai danni di Ndiaye

64′ – Nel Napoli esce Vrikkis ed entra Vianni. Corner del Napoli, colpo di testa di Cioffi, palla che finisce sull’esterno della rete.

63′ – Spunto a sinistra di Zanon che entra in area e crossa, respinge in angolo la difesa giallorossa.

62′ – Doppio cambio nella Roma, escono Chierico e Providence ed entrano Darboe e Tripi.

61′ – Conclusione di Vrikkis dai 25 metri, palla che esce di un soffio, ma la sfera è stata deviata in corner. Tiro dalla bandierina che non crea pericoli al portiere Zamarion che blocca la sfera.

58′ – Contropiede del Napoli, palla per Zedadka che cerca il tiro decentrandosi, respinge la difesa giallorossa.

57′ – Errore in disimpegno del Napoli, Estrella recupera palla e calcia da dentro l’area, palla fuori di un soffio.

52′ – Raddoppio della Roma, lancio di Estrella per Sdagoui che si invola in area di rigore, superando Senese e davanti a Daniele non sbaglia.

50′ – Cross su calcio da fermo di Cioffi, colpo di testa di Zedadka e sfera fuori non di molto

47′ – Sponda di Estrella per Chierico che entra in area e sta per calciare, salva la difesa azzurra in calcio d’angolo.

Sarà la Roma a dare il calcio d’avvio nel secondo tempo. L’Atalanta vince per 4-1 contro il Benevento e attende la vincente di Roma-Napoli

46′ – Dopo un minuto termina il primo tempo

42′ – Da un pallone perso da D’Amato nell’area della Roma, scatta il contropiede dei giallorossi che con Riccardi calcia dal limite dell’area, palla che va fuori di un soffio.

37′ – Pareggio della Roma, cross da sinistra di D’Orazio, respinge corto Daniele e in tap-in Estrella mette in rete.

32′ – Il tecnico della Roma A. De Rossi inverte gli esterni Providence a destra e D’Orazio a sinistra. Ammonito per la Roma Chierico.

31′ – Calcio di punizione a giro di Cioffi, palla che sorvola la traversa.

28′ – Estrella riceve palla, serve con il tacco D’Orazio che però mentre sta per calciare scivola e l’azione sfuma

27′ – Spunto del terzino Ndiaye che si accentra e calcia, palla centrale, blocca facilmente Daniele.

24′ – Primo giallo del match, lo subisce Senese del Napoli

Il Benevento accorcia le distanze sul campo dell’Atalanta.

20′ – Sponda di Estrella per Riccardi, quest’ultimo calcia di prima intenzione in area di rigore, palla di poco sul fondo.

La sfida che interessa Roma-Napoli per i quarti di Coppa Italia, l’Atalanta conduce ora per 2-0 contro il Benevento

14′ – Cross di Providence dalla sinistra, D’Orazio calcia al volo schiacciando la palla sul terreno, sfera di poco sul fondo.

12′ – GOOOOOOLLLL – Sponda di testa di Zedadka per Cioffi, la punta classe 2002 calcia al volo, Zamarion si fa passare la palla sotto la spalla e va in rete.

7′ – Spunto di Zedadka che si accentra, assist per Vrikkis che sta per calciare, viene fermato ai limiti dell’area, però viene fermato, l’arbitro lascia proseguire.

4′ – Spunto a destra di Riccardi, arriva sul fondo e crossa per D’Orazio, quest’ultimo scivola e non riesce a calciare.

3′ – Calcio d’angolo battuto da Provvidence, colpo di testa di Estrella, palla alta sopra la traversa.

Sarà il Napoli a dare il calcio d’avvio alla sfida

I due capitani: per la Roma, maglia giallorossa, Semeraro, per il Napoli, casacca azzurra, Zedadka

ROMA (4-3-3) –Zamarion; Ndiaye, Trasciani, Bianda, Semeraro; Riccardi, Chierico, Sdaigui; Providence, Estrella, D’Orazio A disp.: Boer, Plesnierowicz, Buttardo, Tripi, Darboe, Silipo, Bamba, Zalewski, Tall, Milanese, Besuijen, Agostinelli. All.: De Rossi

NAPOLI (4-2-3-1) – Daniele, Potenza, Zanon, Esposito, Senese, D’Onofrio, Vrikkis, Virgilio, Cioffi, D’Amato, Zedadka A disp. Idasiak, Costanzo, Labriola, Marrazzo, Cavallo, D’Agostino, Vianni, Palmieri All. Baronio

Arbitro: Federico Longo di Rimini: Ass1: Della Croce; Ass2: Tiziana Trasciatti

11,45 – Chi dovesse vincere la sfida tra la Roma e il Napoli, affronterà la vincente tra Atalanta e Benevento.

Questa mattina presso lo stadio “Tre Fontane” di Roma, i padroni di casa giallorossi allenati da Alberto De Rossi affronteranno il Napoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Sarà sfida secca e in caso di parità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Per gli azzurrini sarà l’occasione per vedere all’opera altri elementi della rosa, visto poi l’impegno di domenica contro la Sampdoria, valevole per la salvezza. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

