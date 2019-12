Il cambio sulla panchina dei Gunners complica l’affare Torreira

Il Napoli fa fatica e i problemi maggiori sembrano essere in mediana. Il neo allenatore azzurro avrebbe richiesto, in vista del mercato di gennaio, un unico intervento proprio nella zona centrale del campo. Il presidente De Laurentiis ha fatto il punto della situazione con l’allenatore ed il primo nome sull’ agenda è Lucas Torreira dell’Arsenal, un regista che farebbe molto al caso del 4-3-3 di mister Gattuso. Il patron sarebbe pronto a spendere anche 30 milioni di euro, ma difficilmente si spingerà su questa cifra. Più probabile una richiesta di prestito. Per ora l’Arsenal chiude tutti i fronti sul mercato, visto che sta per cambiare allenatore (in arrivo Arteta, attuale collaboratore di Guardiola), un tecnico che molto probabilmente non vorrà privarsi di un regista, ruolo sempre importante per la scuola “guardiolana”. Ecco perché l’Arsenal potrebbe non aprire alla cessione del centrocampista.

Fonte: Il Roma