RIVIVI LIVE SERIE A – Napoli-Benevento (2-0)partita mai messa in discussione

49′ – s.t. – Dopo 4 minuti termina la gara

43′ s.t. – Tiro di Tuia, blocca Meret

4 minuti di recupero

40′ s.t. – Nel Napoli esce Politano ed entra Hysaj

38′ s.t. – Ammonito Hetemaj

37′ s.t. – Doppio cambio nel Napoli. Escono Zielinski e Mertens ed entrano Maksimovic e Elmas

36′ – Napoli in dieci, doppio giallo per Koulibaly

35′ s.t. – Ammonito Barba

30′ s.t. – Angolo di Ghoulam, testa di Koulibaly e palla sul fondo

26′ s.t. – Spunto di Insigne che supera due avversari e calcia, palla sul fondo

21′ – Goooolllll – Cross di Insigne e Politano sotto misura batte Montipo’

18′ s.t. – Tiro a giro di Insigne L., palla sul fondo

16′ – s.t. – Ammonito Di Lorenzo

14′ s.t. – Spunto di Caprari, traversone, colpo di testa di Lapadula, blocca Meret

2′ s.t. – Cross di Ghoulam, tiro di Zielinski, palla sopra la traversa

Nel Benevento esce Schiattarella ed entra Roberto Insigne

Inizia il secondo tempo, batte il Napoli

45′ senza recupero si va all’intervallo

39′ – Angolo di Viola e Meret devia in corner

38′ – Tiro di Caprari in area, Meret devia in angolo.

GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL

34′ – Goolllllll – Tiro di Zielinski e Mertens di piatto batte Montipo’

29′ – Zielinski crossa in area la difesa ospite manda in angolo

23′ – Fabian serve Mertens che calcia, palla che è alta di un soffio

19′ – Punizione a scendere di Ghoulam, Montipo’ manda in corner

14′ – Conclusione di Fabian Ruiz, blocca Montipo’

6′ – Tiro di Zielinski deviato, blocca Montipo’

4′ – Cross di Insigne per Politano, Montipo’ esce in uscita.

200 gare per Koulibaly

Sarà il Benevento a dare il calcio d’avvio

I due capitani. Per il Napoli, Insigne. Per il Benevento, Viola

17,48 – Napoli e Benevento rientrano negli spogliatoi.

Squadre negli spogliatoi

17,21 – Entrano per la fase di riscaldamento prima il Benevento e a seguire il Napoli

17,16 – Ingresso dei portieri del Napoli e del Benevento

Carlo Alvino: “Adl è già allo stadio. Il presidente è negli spogliatoi del Maradona per incoraggiare Gattuso e la squadra”

16,52 – Pomeriggio fresco allo stadio Diego Armando Maradona

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All. Gattuso

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi (D’Angelo in panchina)

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam, Fabian, Bakayoko, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

Arbitro: Abisso; Ass1: Galetto; Ass2: Pagliardini; IV: Sacchi; VAR: Valeri; AVAR: Giallatini

15,59 – Prime immagini dallo stadio Diego Armando Maradona per il Benevento in vista

Questo pomeriggio allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 18,00, il Napoli affronterà il Benevento per la quinta di ritorno. Per gli azzurri il derby può essere l’occasione per riscattare le recenti prestazioni. Ancora infortunati: Manolas, Lozano, Petagna e Osimhen. Mentre i sanniti cercheranno conferme dopo le ultime prestazioni. Out per squalifica Glik e per infortunio Riccardo Improta e Iago Falque. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco