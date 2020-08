Al San Paolo ultima passerella per Karnezis, “merce” di scambio per Osimhen

La prova generale prima del Barça. Sì, è così che la partita in programma oggi alle 20.45 con la Lazio potrebbe essere definita, anche perché la formazione che Gattuso lancerà dal primo minuto al San Paolo non dovrebbe essere troppo diversa da quella che sfiderà il Barcellona in Champions. Restano un paio di dubbi, tra la difesa e il centrocampo, ma tutto sommato l’ossatura sarà quella di oggi: Ospina in porta; Di Lorenzo, il recuperato Manolas, Koulibaly e Mario Rui nella linea difensiva a quattro; Fabian, Lobotka e Zielinski in mediana; Callejon, Mertens e Insigne nel tridente. L’idea di Rino è quella di concedere a Karnezis la passerella finale, il portiere greco è stato appena ceduto al Lilla.Fonte: CdS