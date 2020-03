Ronaldo ringrazia tutti per i messaggi di sostegno via social

Dopo il malore che ha colpito la mamma di Cristiano Ronaldo, Maria Dolores Aveiro, il campione portoghese ha pubblicato su Twitter un messaggio di ringraziamento: “Grazie per tutti i vostri messaggi di supporto per mia mamma. Attualmente è stabile e si sta riprendendo in ospedale. Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare il team medico che si prende cura di lei e chiediamo gentilmente che ci venga data una certa privacy in questo momento”.

