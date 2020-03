Comitato Tecnico Scientifico: “Evitare per 30 giorni manifestazioni sportive”

L’ultima proposta, un suggerimento arrivato dall’alto, va ben oltre i rinvii o le manifestazioni sportive a porte chiuse. Il Comitato tecnico scientifico, voluto dal premier Giuseppe Conte, potrebbero integrare il Decreto del 1° marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese. A questo punto è possibile ipotizzare sviluppi e scenari clamorosi: “Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. Le persone che hanno oltre 75 anni e quelle che ne hanno più di 65 e sono ammalate sono invitate a non frequentare luoghi affollati. Evitare, quando possibile, abbracci e strette di mano, e di mantenere la distanza di un metro dalle altre persone. Le misure riguardano l’intero Paese, per 30 giorni, ma sono da rivalutare ogni due settimane“.