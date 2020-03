Ronaldo non è stato l’unico “ospite” al Bernabeu per il Clasico

RONALDO E I CINESI

Approfittando della sosta forzata in campionato, Cristiano Ronaldo non s’è voluto perdere dal vivo la supersfida della Liga. Blitz di un giorno a Madrid per sistemare in mattinata alcuni affari legati alla sua attività di imprenditore e in serata in tribuna d’onore al Bernabeu. Dove non poteva non parlarsi di Coronavirus, anzi un gesto ad esso legato che ne ha fatto parlare con il sorriso sulle labbra.

Il Wuhan Zall, squadra della città da cui è partita l’epidemia, era in Spagna per la preparazione pre-campionato quando il contagio è diventato di dominio pubblico. Ovviamente bloccati in Spagna, i cinesi sono stati raggiunti dalla bella notizia partita dal club madridista. Ovvero l’invito al Clasico firmato dal presidente del Real Madrid. «E’ stata una bella ricompensa per tutti noi –ha commentato l’allenatore Jose Gonzalez – perché ci siamo allenati duramente per settimane e ancora non sappiamo quando poter rimettere piede a casa. Almeno ci siamo distratti un po’, per noi è stata un’esperienza indimenticabile». Fonte: Il Mattino