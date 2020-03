SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Vittoria fuori casa per l’Under 16 Genfra

Colpo in trasferta per la nostra Under 16 GENFRA allenata da Mister Carducci che batte di misura la capolista Puteolana 1909, nella gara valevole per la 15ª Giornata del Campionato Regionale. Grande cuore e animo per i nostri bianco azzurri, bravi a presentarsi contro la prima in classifica in maniera gagliarda e senza cadere nel timore reverenziale, dettato dalla distanza di punti in classifica. Una prestazione di squadra molto coraggiosa, senza lasciare nulla di intentato e lottando senza sosta su ogni pallone, trovando il vantaggio su conclusione di Adamo nel primo tempo che ha deciso la gara per tutto il resto della sua durata. Bravi i nostri ragazzi a concedere poco, a non perdere la concentrazione o correre il rischio di rilassarsi dopo aver messo la freccia del sorpasso nel punteggio che ha permesso 3 punti d’oro alla squadra, costatando un passo di crescita molto importante e frutto di tanto duro lavoro in allenamento.

La Redazione