Possibile rinvio per Juventus-Inter: Oggi il Governo deciderà

Dopo la decisione di giocare a porte chiuse la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter le cose potrebbero cambiare. Infatti oggi il Governo e la Lega di Serie A decideranno se giocare senza pubblico o rinviare la sfida-scudetto.

Nei giorni scorsi la Lega di Serie A aveva diramato un comunicato dove ufficializzava che si sarebbero giocate 5 gare a porte chiuse (tra cui Juve-Inter), ma sono in corso alcune riflessioni. Uno dei motivi è la perdita d’immagine del calcio italiano all’esterno, visto che il match verrebbe trasmesso in 170 paesi giro per il mondo.

Ma il rinvio rappresenterebbe comunque un ulteriore rischio, visto che il calendario da qui a maggio è fitto di impegni. Oltre al fatto di dover chiudere il campionato entro il 24 maggio in vista dei prossimi europei. Motivo per cui il Governo, la commissione scientifica e le regioni si riuniranno per prendere la decisione migliore per tutti.