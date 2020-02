CENTROCAMPO – Allan vuole “matare” il Torino

In una partita da battaglia, come ieri ha definito il match contro il Torino mister Gattuso, c’è bisogno di un lottatore. In questo caso Allan sarebbe il calciatore a pennello per una partita simile. Dall’esclusione di Cagliari, il mediano ex Udinese, è tornato ad allenarsi con grande intensità e non è da scartare che possa giocare stasera. Secondo il CdS dovrebbe essere un centrocampo diverso con Lobotka al posto di Demme ed Elmas per Zielinski. Panchina anche per Fabian Ruiz per far posto al guerriero Allan, pronto a “matare” il Torino.

La Redazione