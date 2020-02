Il mancato sold out col Barcellona? De Laurentiis dà il suo “consiglio” a Mediaset, che non replica!

La partita, trasmessa sia in chiaro su Canale 5 che in pay tv su Sky, ha visto uno share complessivo del 28,7% con 6,5 milioni di telespettatori su Canale 5 e 1,22 milioni su Sky con 2,49 milioni di contatti unici (telespettatori che sono stati collegati non per tutta la partita). Ma nonostante questi numeri, il Napoli ha voluto fare anche una precisazione circa le presenze allo stadio. «Per il futuro sarebbe più saggio vendere i diritti in chiaro solo per le partite in trasferta. La concomitanza della trasmissione in chiaro su Canale 5 non ha certamente aiutato il possibile sold out, che probabilmente non ci sarebbe stato nemmeno nelle partite di altre squadre che, pur applicando prezzi doppi o tripli rispetto al Napoli, in passato hanno riempito stadi da 75.000 posti senza avere, però, la trasmissione del match in chiaro», si legge sul sito ufficiale del club di De Laurentiis . «È sbagliato considerare solo le presenze allo stadio come termometro di interesse generale. Lo stadio virtuale, per il calcio, non è certamente solo il recente passato e il presente, ma è soprattutto il futuro». Nessuna replica da parte di Mediaset alla nota del Napoli. Fonte: Il Mattino