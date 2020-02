Si avvicina Euro2020: Rai e Sky trasmetteranno tutte le sfide

Si avvicina Euro2020, primo campionato europeo itinerante di sempre. L’Italia trasmetterà gli impegni della Nazionale di Mancini e del resto d’Europa con Sky (pay-tv) e RaiSport (in chiaro). Si partirà il 12 giugno mentre la finale si disputerà il 12 luglio, un viaggio lungo un mese in ben 12 città europee. Inizio allo Stadio Olimpico di Roma con la gara inaugurale Italia-Turchia, mentre la finale sarà a Londra nel mitico Wembley.

Per Sky è la seconda edizione consecutiva degli Europei, dopo quelli in Francia del 2016 che hanno incoronato il Portogallo di CR7. L’emittente garantirà anche la classica Diretta Gol per non perdersi neanche una rete della manifestazione. Inoltre il servizio streaming permetterà a tutti, in qualsiasi posto, di poter seguire i propri beniamini.

Discorso diverso per la Rai, che è da sempre partner della Nazionale Azzurra. La tv di stato si è assicurata l’esclusiva in chiaro delle migliori 27 partite oltre agli highlights di tutti gli altri match non selezionati. Inoltre la Rai seguirà da vicino gli azzurri con le dirette dal ritiro di Coverciano e, ovviamente, tutte le gare degli azzurri.

Una curiosità: l’Europeo si potrà vedere anche sugli aerei, grazie a IMG In-flight UK: UEFA EURO 2020 è pronta a spiccare il volo…