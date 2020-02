Il giornalista Chiariello ha dichiarato: “L’assalto all’Europa da parte dell’Italia continua. E’ dal 2010 che non vinciamo in Europa. L’Atalanta che è la matricola, la rivelazione, partita da un girone proibitivo ha compiuto il miracolo di qualificarsi ed ha avuto un sorteggio benigno dando 4 palloni al Valencia. Il Napoli fa tremare il Barcellona, il primo tempo di ieri entra di diritto nell’Hall of Fame della squadra. Napoli che ha dimostrato di saper giocare tatticamente sfruttando le sue armi fatte di concentrazione, grande dirigenza tattica e l’estro dei suoi fantasisti. I conti non tornano, gli arbitri come solito incidono. Riuscirà il Napoli nell’impresa a Barcellona? Intanto stasera c’è di scena la Juventus, quella che veramente vuole conquistare la Champions League”