La difesa vista da “Il Mattino” Solo top, che coppia Manolas e Mak

Il Mattino vota la difesa azzurra dopo il pareggio in Champions contro il Barcellona. Tutti ben oltre la sufficienza, Mario Rui “solo” 6,5 mentre il resto del pacchetto difensivo merita un bel 7. L’assetto di Gattuso (4-5-1 in fase di non possesso) aiuta la retroguardia partenopea che riesce a limitare il tiki-taka blaugrana. Unica sbavatura il filtrante di Busquets per Semedo che serve Griezmann per l’1-1. Per il resto prestazione maiuscola della difesa napoletana.

7 DI LORENZO

Chiude svariate volte su Messi, ha qualche esitazione in fase di impostazione e qualche difficoltà a tenersi aggrappato a Firpo. Poi Fabian entra più nel vivo dei meccanismi difensivi e diventa per lui più semplice la chiusura. Il tunnel su Griezmann è una ciliegina e nella ripresa tiene bene la posizione.

7 MANOLAS

Sfiora il gol-bis ai catalani su assist di Callejon ma il vero gol è quello al minuto 26 quando ha l’intelligenza di leggere con grande anticipo quella che sarebbe stata la scelta di Messi che per la prima volta riusciva a liberarsi. Un muro nella ripresa, quando l’argentino prende più volte l’iniziativa solitaria.

7 MAKSIMOVIC

Ordinato, essenziale, non cerca mai la giocata rischiosa, stinge bene, non perde un duello. Pedina decisiva, è migliorato tecnicamente, ha una buona reattività su Messi, padronanza nel palleggio e la capacità di dimenticare gli errori (come quello di Brescia): mai nel panico, neppure nel finale.

6,5 MARIO RUI

Un gladiatore, non si ferma un istante, ringhia su tutti quelli che vanno dalla sua parte, non esita nell’andare nell’uno contro uno persino con Vidal che ha ben altra struttura. Buoni i i tempi di sovrapposizione con Insigne e il suo sostegno offensivo. Poi però di fa sorprendere da Semedo e arriva il gol dell’1-1.