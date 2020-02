Ruotolo: “Ora Sarri è un semplice allenatore, per Feltri non ho parole!”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandro Ruotolo, senatore: “Continuerò a fare quello che ho sempre fatto, bisogna far capire che dove c’è la malavita, c’è deserto attorno, si arricchiscono in pochi. Quando sei nella camorra sei un suddito e devi rispondere a degli ordini. Il Sarrismo esisterà sempre, quell’idea, quel gioco, quei tre anni. Mentre Sarri è diventato un semplice allenatore, il Sarrismo è stata un’altra cosa. Napoli-Barcellona? Sono molto scaramantico. Ci sono parecchi tifosi in giro del Barcellona. Messi o Maradona? Maradona ha portato anche l’Argentina a vincere ed è stato un grande leader. Vittorio Feltri? Inaccettabile. Abbiamo fatto una petizione popolare e ho scritto all’ODG Lombardia chiedendo di radiarlo dall’ordine. O resto io o va via lui, non apparteniamo allo stesso mondo”.