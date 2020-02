[Video] Napoli pazza del Barcellona e di Messi

Più di 300 persone, fra tifosi del Napoli e amanti del calcio, hanno atteso per ore sotto l’hotel in via Medina a Napoli il pullman con a bordo Messi e compagni. La folla completamente in delirio all’arrivo dei giocatori ospiti ha iniziato ad intonare cori all’indirizzo del forte campione argentino (alcune canzoni ricordavano i tempi d’oro del Napoli di Maradona). I più fortunati hanno ricevuto da Messi anche qualche autografo o foto ricordo.

Napoli siamo qui (Twitter Barcellona, Radio Marte)

Gee, who just arrived in Naples 🤔 pic.twitter.com/HCbk3D4qXs — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 24, 2020

A cura di Andrea Forlingieri