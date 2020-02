UFFICIALE: Napoli-Torino si giocherà a porte aperte

Dopo la decisione di giocare a porte chiuse 5 gare di Serie A (Juventus-Inter; Milan-Genoa; Parma-SPAL; Sassuolo-Brescia; Udinese-Fiorentina), con la situazione legata a Sampdoria-Verona da valutare, questo comporta che in assenza di ulteriori sviluppi si dovrebbero invece disputare regolarmente (a porte aperte) Lazio-Bologna, Napoli-Torino, Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma.

Il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora: “Non abbiamo ritenuto di dover estendere il provvedimento al resto d’Italia. Perché, come ci ha spiegato la comunità scientifica, in questo momento c’è una zona di focolai che abbiamo limitato, mentre per il resto d’Italia non esistono condizioni per creare allarmismo e prendere misure altrettanto gravi”.