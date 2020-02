Cruijff ha reso il Barcellona quello che è oggi ispirando il Sarrismo…

SIMILITUDINI

Uno non nasconde la sua ammirazione per il sarrismo, nel senso del gioco stellare del Napoli di Sarri. E come prima cosa ha virato al 4-3-3. L’altro si è sempre imposto per il suo juego de posición, che rimanda immediatamente al Barça disegnato negli anni Novanta da Cruijff e ripreso da van Gaal, Rijkaard, Guardiola, Uno stile che negli ultimi quindici anni ha reso il Barcellona il club che è oggi. Domani il faccia a faccia tra due ricordi. Ma qui il passato non conta, conta solo quello che succederà domani sera. L’unico modo per scrollarsi di dosso il passato. Fonte: Il Mattino