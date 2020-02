Archiviata la vittoria con il Brescia, ora testa a martedì contro il Barcellona

Vinta la trasferta di campionato a Brescia, la Repubblica elogia il lavoro di Rino Gattuso, sesta partita vinta dal Napoli nelle ultime sette gare. Il quotidiano parla anche della sfida di Champions League in programma martedì al San Paolo contro j Barcellona. Il presidente De Laurentiis sarà presente allo stadio, che sarà tutto esaurito, vicino a battere il record di presenze stagionale. Ecco cosa scrive la testatagiornalistica: “ Ma ora il campionato va rigorosamente messo da parte e non c’è più pretattica che tenga, con l’affascinante count-down per il debutto al San Paolo di Lionel Messi che ormai volge al termine. Da oggi pure al centro sportivo di Castel Volturno tutti i pensieri saranno rivolti al Barcellona, come sta già succedendo in città già da qualche settimana “.