LIVE SERIE A – Brescia-Napoli, i padroni di casa giocheranno con la maglia blu

Arbitro: Orsato; Ass1: Giallatini; Ass2: Vecchi; IV: Marinelli; VAR: Chifi; AVAR: Preti

19,24 – Il Napoli arriva in questo momento allo stadio “Rigamonti”, pronto per la sfida contro il Brescia.

19,04 – Secondo Massimo Ugolini dallo stadio Rigamonti, Gattuso non dovrebbe fare a meno di Demme. In attacco favoriti Insigne, Politano e Mertens. Il belga dovesse segnare entrerebbe nella storia del Napoli.

18,41 – Il Brescia contro il Napoli indosserà la casacca blu. Il collega Massimo Ugolini sta all’interno dello spogliatoio delle rondinelle. Diego Lopez punterà su Balotelli e sulla regia di Tonali. Sarà un 4-3-1-2 che sfideranno gli azzurri

Questa sera alle ore 20,45 allo stadio “Rigamonti”, i padroni di casa del Brescia, affronteranno il Napoli per la sesta giornata di ritorno. All’andata gli azzurri vinsero per 2-1 con le reti di Mertens e Manolas, per i lombardi a segno Balotelli. Il tecnico degli azzurri Gattuso chiederà massima concentrazione, senza distrazioni in vista poi del Barcellona, mentre i lombardi vogliono ottenere punti per rientrare nel discorso salvezza. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

