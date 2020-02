La nostra analisi – Domani allo stadio “Rigamonti” sarà in scena Brescia – Napoli

Domani la squadra di mister Gattuso affronterà in trasferta il Brescia. La partita non deve ritenersi scontata per gli azzurri, sopratutto quest’anno che le maggiori insidie sono arrivate con le “piccole”, quindi l’imperativo categorico, ripetuto costantemente da Gattuso, è pedalare.

I tifosi del Napoli si aspetteranno molto dalla propria squadra e vorranno vedere gli azzurri concentrati, solamente, sulla partita di domani senza pensare a martedì, alla partita con il Barcellona di Messi e compagni.

Analizziamo, ora, la partita di domani. Come arrivano le due squadre e quali saranno le mosse dei rispettivi allenatori?

Le strategie di Diego Lopez (Brescia)

Il mister delle “Rondinelle”, tenuto conto della corazzata azzurra, potrà contare sul recupero di alcuni giocatori di ritorno dall’infermeria. Tra i pali dovrebbe tornare Joronen, come Cistana in difesa, quest’ultimo formerà il quartetto di difesa con Sabelli, Chancellor e Martella. A centrocampo, dovrebbe tornare dal primo minuto, Tonali (seguito dal Napoli) a comporre la mediana con i titolari, inamovibili, Bisoli e Dessena. Sulla trequarti ci sarà il ballottaggio fra Bjarnason e Zmrhal, quest’ultimo titolare nell’ultima partita giocata dai lombardi. In attacco a far compagnia a “super” Mario Balotelli, assente lo squalificato Ayè, potrebbe fargli posto il finlandese Skrabb.

Le scelte di Gattuso (Napoli)

Il Napoli giocherà, in partenza, con il 4-3-3. Il mister per stilare la formazione dovrà, nuovamente, fare i conti con alcuni dei suoi, non ancora al top della forma fisica. Primi fra tutti Koulibaly, molto probabilmente salterà anche la partita di Champions League contro il Barcellona, e Lozano, fermo con l’influenza, mentre il polacco Milik potrebbe essere convocato ma partirebbe dalla panchina. Il tridente offensivo, quasi sicuramente, sarà formato da Callejon e Mertens con il ritorno del capitano azzurro Insigne. In difesa la coppia dei centrali sarà composta dal solito Manolas e Maksimovic, mentre sulle fasce ci saranno Mario Rui (sinistra) e Di Lorenzo (destra). A difendere i pali della squadra azzurra ci sarà, ancora una volta, Ospina. In mediana, il terzetto sarà composto da il confermatissimo Diego Demme, che svolgerà il ruolo di regista, affiancato dallo spagnolo Fabian Ruiz e Zielinski. Ovviamente Gattuso potrebbe regalarci delle sorprese sulla formazione di domani, quindi non è da scartare un cambio di formazione dell’ultima ora.

Le formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): 1 Joronen; 2 Sabelli, 14 Chancellor, 15 Cistana, 26 Martella; 25 Bisoli, 4 Tonali, 27 Dessena; 31 Bjarnason (Zmrhal) ; 45 Balotelli, 23 Skrabb All. Lopez

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 44 Manolas, 6 M Rui; 8 F Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne All. Gattuso

A Cura di Andrea Forlingieri