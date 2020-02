L’obiettivo del Napoli è il quinto posto, per dare un senso alla stagione

Anche se il Napoli dovesse centrare “l’altra” Europa, sarebbe un fallimento rispetto agli obiettivi di inizio stagione. Si parlava di scudetto, nella peggiore delle ipotesi di un posto tra le prime quattro. Invece il Napoli si è man mano sciolto, sparendo dall’alta classifica. Juventus, Lazio e Inter hanno un altro passo, e fanno a parte la corsa allo scudetto. L’Atalanta è saldamente al quarto posto, anche se distaccata dalle prime tre. La Roma resta avvinghiata al quinto posto, ma è in caduta libera. Come si legge sulle pagine di IL ROMA, è lì che deve arrivare il Napoli, cercando di piazzarsi nella prima posizione utile dietro le prime quattro. Sarebbe quello, per Gattuso, l’obiettivo minimo da raggiungere per dare un senso al campionato. Per sperare di qualificarsi in Champions League, invece, bisogna soltanto sperare che l’Atalanta si squagli ed entri in una crisi simile a quella che sta attraversando la Roma.